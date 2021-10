C.destra per mozione unitaria, Fdi: sì scioglimento FN e non solo (Di martedì 12 ottobre 2021) Il centrodestra, dopo l'assalto alla sede della Cgil a Roma, sta lavorando a una mozione unitaria per lo scioglimento di tutte le formazioni eversive che ricorrono alla violenza per la lotta politica. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Il centro, dopo l'assalto alla sede della Cgil a Roma, sta lavorando a unaper lodi tutte le formazioni eversive che ricorrono alla violenza per la lotta politica. ...

Advertising

espressonline : Terrorista nero. Condannato per eversione. Scappato all'estero. Dove ha trovato la protezione dei servizi segreti b… - riotta : La rete restituisce fedele video di sinistre radicali che invocano libertà per no vax e denunciano no green pass co… - AlessiaMorani : Ordine nuovo e Avanguardia nazionale furono sciolte a suo tempo. Lo stesso deve avvenire per Forza Nuova e altri mo… - alfredobianchi : I violenti pericolosi sono per fortuna pochi ma gli 'estimatori' del fascismo in Italia sono proprio tanti e la des… - Simonasimo0 : @NicolaPorro @DelpapaMax Certo che fa comodo... soprattutto quando si deve scegliere tra destra e sinistra.. magica… -