Berrettini-Sinner verso un possibile derby ad Indian Wells Quante implicazioni di classifica…

(Di martedì 12 ottobre 2021) Janniksi è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 dibeneficiando del ritiro dello statunitense John Isner (ha lasciato il torneo per correre ad abbracciare il terzo figlio, nato proprio ieri). L’altoatesino attende ora di conoscere chi sarà il suo avversario e potrebbe profilarsi un tanto attesoitaliano. Matteo, infatti, potrebbe dare vita all’incrocio tricolore se riuscirà a sconfiggere lo statunitense Taylor Fritz (il match è in programma questa sera alle ore 20.00). Il tanto atteso faccia a faccia tra i due migliori giocatori azzurri è all’orizzonte, ma attenzione all’insidioso padrone di casa che potrebbe fare da guastafeste. Ilè davvero cruciale in ...

Jannikpassa il turno senza giocare per il ritiro di John Isner e altri due tennisti italiani, Matteoe Fabio Fognini, vogliono raggiungere l'altoatesino agli ottavi di finale del torneo di ......(5) Matteo(ITA) c. (31) Taylor Fritz (USA) ore 20 su Sky Sport Tennis (25) Fabio Fognini (ITA) c. (2) Stefanos Tsitsipas (GRE) 2° match dalle 3 su Sky Sport Tennis (10) Jannik(ITA)...TENNIS – Jannik Sinner è già agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. E la qualificazione è arrivata con un giorno di anticipo, senza il bisogno che il tennista italiano debba conquista ...Il Masters 1000 di Indian Wells, terzultimo appuntamento dell’anno prima delle ATP Finals di Torino, prosegue spedito nella sua marcia e i grandi favoriti, al momento, non sembrano conoscere ostacoli.