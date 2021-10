Rapinarono ufficio postale | due persone rintracciate e arrestate

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – E’ in corso dalle prime ore della mattina odierna un’operazione antirapina, da parte della Squadra Mobile della Questura di Roma – Sezione “Reati contro il Patrimonio” – in collaborazione con il Commissariato di P.S. “Sant’Ippolito”, che interviene all’esito di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. Due le misure di custodia cautelare in carcere emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, a seguito di un’approfondita ricostruzione della dinamica di un’efferata rapina, avvenuta nella mattinata dello scorso 10 settembre, ai danni di un’Agenzia delle PP.TT. nella zona est di Roma. In particolare, come documentato anche dai filmati del sistema di video sorveglianza dell’, una volta entrati dalla porta d’ingresso con il volto parzialmente travisato da mascherina ...