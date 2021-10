I migliori gol di settembre 2021

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 11 ottobre 2021) È stato un mese di gol incredibili. Per dire, Mattia Destro ha segnato tenendo una bottiglietta d’acqua in mano. Avevate mai visto una cosa del genere? Abbiamo dovuto fare una cernita, lasciare fuori gol che forse meritavano più di quelli scelti – se volete farci una critica forse abbiamo messo troppi gol con tiri da fuori o giocate dei singoli e pochi gol corali. Potevamo mettere per dire, il gol di Chiesa contro lo Spezia, dopo un’azione caparbia e un tunnel; oppure l’azione corale che ha portato al gol di Zappacosta contro il Sassuolo, o quello di Samuele Ricci contro lo Spezia. C’erano anche almeno un paio di gol del Milan che meritavano di stare in classifica, ma queste classifiche sono sempre fatte per sottrazione. Per fortuna il calcio non si ferma – ieri per esempio Benzema ha segnato un gol così bello che potevamo infilarlo di straforo in questa classifica perché comunque si ...