Gli elenchi di link su Instagram possono aiutare a ingannare l'algoritmo per la disinformazione no-vax (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quando si parla di disinformazione sui social network, soprattutto per quanto riguarda il macroargomento dei vaccini e del Covid-19, occorrerebbe valutare tutti gli strumenti messi a disposizione degli utenti su queste piattaforme. Non soltanto la pubblicazione dei post, delle foto, dei video, ma anche la facoltà di inserire – in bio o negli swipe – una serie di link attraverso delle piattaforme apposite che creano degli elenchi (l'esempio più utilizzato è linktree). Secondo una recente indagine di Kiera Butler, una giornalista che ha pubblicato un articolo su Mother Jones, ci sarebbero delle modalità – individuate da alcuni influenti profili no-vax – per diffondere lo stesso la disinformazione sui social network, nonostante le varie precauzioni che piattaforme come Facebook o ...

