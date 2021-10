Ginnastica artistica, Mondiali 2021: regolamento, qualificazioni e finali. Non ci sono le gare a squadre (Di lunedì 11 ottobre 2021) I Mondiali 2021 di Ginnastica artistica si disputeranno a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Per la terza volta nella storia, la rassegna iridata va in scena nella stessa stagione in cui si sono svolte anche le Olimpiadi (l’ultima occasione risale al 1996). I Giochi sono infatti stati rinviati di un anno a causa dell’emergenza sanitaria e questa competizione è rimasta ugualmente in calendario (anche se spostata da Copenaghen al Sol Levante), anche se moltissimi big hanno deciso di prendersi una meritata pausa dopo l’avventura a cinque cerchi. I Mondiali 2021 non hanno ripercussioni sul percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2024 e sono esclusivamente riservati agli individualisti, dunque non sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Idisi disputeranno a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Per la terza volta nella storia, la rassegna iridata va in scena nella stessa stagione in cui sisvolte anche le Olimpiadi (l’ultima occasione risale al 1996). I Giochiinfatti stati rinviati di un anno a causa dell’emergenza sanitaria e questa competizione è rimasta ugualmente in calendario (anche se spostata da Copenaghen al Sol Levante), anche se moltissimi big hanno deciso di prendersi una meritata pausa dopo l’avventura a cinque cerchi. Inon hanno ripercussioni sul percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2024 eesclusivamente riservati agli individualisti, dunque non...

Advertising

SportinRomagna : Ginnastica artistica, inizia con quattro ori e un argento regionale la stagione della Biancoverde Imola… - cazznesoio : Yess ho fatto danza per 7 anni tipo, poi pallavolo per 4/5(?) e ho provato ginnastica artistica ma mi hanno detto c… - tvchicardia : domani a scuola ho 3 ore di motoria e facciamo ginnastica artistica ????? sono pronta per rompermi tutta , compresi i coglioni - comunquesara : oggi ho fatto la mia prima partita di pallavolo dopo 12 anni di ginnastica artistica, non ero così serena per una c… - _av0n : @UnoTipoMe @occammamt @Happy4Trigger Ai maschi insegnerebbero tantissimo invece. E anche alle femmine: io giocavo a… -