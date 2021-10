Gewiss Stadium, inizio lavori in Curva Sud a fine campionato? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quando partiranno i lavori in Curva Sud? E’ questa la domanda che molti tifosi si stanno facendo nelle ultime settimane. Al Gewiss Stadium manca l’ultimo tassello prima di essere completato al 100%: creando un vero e proprio capolavoro archittetonico. Ecco quelle che sono le ultime news sulla questione. Gewiss Stadium, quando partiranno i lavori in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Capitolo Gewiss Stadium, quando partiranno i lavori in Curva Sud? La Juventus batte il Cagliari, il riepilogo del sabato di Serie A Gasperini e Gomez, lite e clima agitato nello spogliatoio L’Atalanta spinge sempre più per ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quando partiranno iinSud? E’ questa la domanda che molti tifosi si stanno facendo nelle ultime settimane. Almanca l’ultimo tassello prima di essere completato al 100%: creando un vero e proprio capolavoro archittetonico. Ecco quelle che sono le ultime news sulla questione., quando partiranno iin L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Capitolo, quando partiranno iinSud? La Juventus batte il Cagliari, il riepilogo del sabato di Serie A Gasperini e Gomez, lite e clima agitato nello spogliatoio L’Atalanta spinge sempre più per ...

