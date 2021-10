“Devi andartene” Amici 21 | Maria De Filippi mette fuori il concorrente La decisione scuote il talent

(Di lunedì 11 ottobre 2021) A poco meno di un mese dalla partenza si scaldano gli animi ad21. Oggi, durante la diretta del lunedì (il programma è stato spostato per non sovrapporsi con la partita della Nazionale di calcio ieri)Deha usato il pugno durissimo con un cantante. Un gesto che poche volte abbiamo visto fare alla conduttrice e che da il peso giusto a quanto sia successo. Ora la permanenza del cantante nella scuola è appesa a un filo. Non la prima volta che il ragazzo finisce nell’occhio del ciclone. Contro di lui aveva usato parole molto due una delle insegnanti di21, Anna Pettinelli. L’insegnante ha infatti precisato che non sopporta coloro che non rispettano le regole e non ha fatto eccezione nemmeno con lui. “Hai commesso diciassette infrazioni legate al cellulare, ciò vuol dire che hai guardato il ...

Advertising

feltowel : FLAZA il punto è che te ne DEVI andare, non che VUOI andartene baci ciao addio #Amici21 - strxightvodka : te devi andartene a quel paese???????????? - eeccalla : ciao flaza DEVI ANDARTENE #Amici21 - fefeaccount : nicola fammi il piacere di intervenire o andartene se proprio devi stare lì ad ascoltare senza dire nulla #gfvip - silvano77000033 : RT @DGioiedi: @robersperanza VATTENE VIAAA, devi andartene viaaaaaaaa tu e tutta la feccia con cui siedi, via dall'Italiaaaa, dovete smette… -

Ultime Notizie dalla rete : Devi andartene

Caffeina Magazine

I cicli si aprono e si chiudono: o scegli tu quando, o arriva il giorno in cui le ... È un obbligo inutile e dannoso: dove arrivi, losolo a te stessa. 'Merkel sente di non dover essere ...Forse non ti senti ancora pronto e sotto pressione potresti finire per. Bilancia Non la ... Tutto quello chefare è ponderare i pro ei contro e leggere bene la stampa fine. Se in ...Sylvester Stallone è stato ospite del podcast delle sue figlie, Unwaxed, e in 50 minuti di chiacchierata ha rivelato diversi particolari della vita privata ...Il Corriere della Sera nell'edizione odierna utilizza questo titolo al suo interno: "Cartellino rosso di Gravina a Lotito". Squalificato,.