Cosa si prova a non vincere una medaglia olimpica (Di lunedì 11 ottobre 2021) A Enoshima, il 31 luglio, una cappa di umidità grigia e filamentosa disegna grinze sulle maglie sudate. Non tira un filo di vento, e suona beffardo dal momento che nel pomeriggio è prevista la Medal Race olimpica per il Windsurf, classe RSX maschile. Sarà l’ultima volta che un uomo, a un’Olimpiade, salirà su quel tipo di tavola per regatare (dalla prossima Olimpiadi le tavole saranno windfoil). Sarà l’ultima volta che lo farà Mattia Camboni, con o senza il vento. L’inizio della gara viene rinviato di mezz’ora: Mattia, in acqua, prova e riprova, durante questa parentesi d’attesa, sequenze di pompaggio per la partenza. Immagina, prefigura, assapora scenari. Sogna, ora che la vede così vicina, che sente la consistenza prendere corpo tra le mani, una medaglia. Attende fiducioso che un refolo gli dia fiducia. Ha ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 11 ottobre 2021) A Enoshima, il 31 luglio, una cappa di umidità grigia e filamentosa disegna grinze sulle maglie sudate. Non tira un filo di vento, e suona beffardo dal momento che nel pomeriggio è prevista la Medal Raceper il Windsurf, classe RSX maschile. Sarà l’ultima volta che un uomo, a un’Olimpiade, salirà su quel tipo di tavola per regatare (dalla prossima Olimpiadi le tavole saranno windfoil). Sarà l’ultima volta che lo farà Mattia Camboni, con o senza il vento. L’inizio della gara viene rinviato di mezz’ora: Mattia, in acqua,e ri, durante questa parentesi d’attesa, sequenze di pompaggio per la partenza. Immagina, prefigura, assapora scenari. Sogna, ora che la vede così vicina, che sente la consistenza prendere corpo tra le mani, una. Attende fiducioso che un refolo gli dia fiducia. Ha ...

