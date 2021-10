Cooperative learning in classi inclusive: cos’è, strategie e suggerimenti utili (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ci sono diversi vantaggi delle strutture di apprendimento cooperativo per gli studenti con disabilità. Gli studenti con disabilità sono più coinvolti nelle attività in classe in cui sono presenti strutture di apprendimento cooperativo rispetto agli interventi in classe più tradizionali. In particolare, nelle classi inclusive che utilizzano l'apprendimento cooperativo, gli studenti articolano i loro pensieri più liberamente, ricevono feedback di conferma e costruttivi, si impegnano in tecniche di domande, ricevono ulteriore pratica sulle abilità e hanno maggiori opportunità di rispondere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ci sono diversi vantaggi delle strutture di apprendimento cooperativo per gli studenti con disabilità. Gli studenti con disabilità sono più coinvolti nelle attività in classe in cui sono presenti strutture di apprendimento cooperativo rispetto agli interventi in classe più tradizionali. In particolare, nellechezzano l'apprendimento cooperativo, gli studenti articolano i loro pensieri più liberamente, ricevono feedback di conferma e costruttivi, si impegnano in tecniche di domande, ricevono ulteriore pratica sulle abilità e hanno maggiori opportunità di rispondere. L'articolo .

