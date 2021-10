Borsa: l'Europa chiude in ordine sparso (Di lunedì 11 ottobre 2021) Chiusura in ordine sparso per le principali Borse europee. La migliore è stata Londra (+0,72%) a 7.146 punti, seguita da Parigi (+0,16%) a 6.570 punti, Francoforte ( - 0,05%) a 15.199 punti e Madrid ( ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Chiusura inper le principali Borse europee. La migliore è stata Londra (+0,72%) a 7.146 punti, seguita da Parigi (+0,16%) a 6.570 punti, Francoforte ( - 0,05%) a 15.199 punti e Madrid ( ...

Advertising

BeppeDeFra : RT @Sandra_Savino: Domani a sostegno della candidatura del nostro sindaco @RobertoDipiazza alle 15.00 in p. Borsa, ci sarà il vicepresiden… - fisco24_info : Borsa: l'Europa chiude in ordine sparso: Londra (+0,7%), Parigi (+0,1%), Francoforte (-0,05%) - lagenda70889069 : Borsa di oggi 11 ottobre: l'Europa chiude contrastata, impennata del gas #borsa #economia - fisco24_info : Borsa: l'Europa in ordine sparso, bene i petroliferi: In forma auto e industria materiali. Banche a velocità alterne - GruppoFICamera : RT @Sandra_Savino: Domani a sostegno della candidatura del nostro sindaco @RobertoDipiazza alle 15.00 in p. Borsa, ci sarà il vicepresiden… -