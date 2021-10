Ballando con le Stelle riparte da Raffaella Carrà (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milly Carlucci Milly Carlucci ha ancora oggi un rimpianto: quello di non essere mai riuscita ad avere Raffaella Carrà come speciale ospite a Ballando con le Stelle. Ora, a pochi mesi dalla sua scomparsa, la popolare e indimenticata regina della tv verrà ricordata proprio dalla presentatrice di Rai1 all’inizio della nuova stagione del suo dance show, sabato 16 ottobre in prima serata. “Probabilmente lo faremo in apertura, sarà un ricordo veramente sentito e di cuore da parte di tutti noi, che di Raffaella siamo dei fans“ ha detto Milly Carlucci al Radiocorriere TV, anticipando la scelta di omaggiare la compianta artista, che lei stessa – durante la diretta televisiva del corteo funebre, lo scorso 7 luglio – definì “la donna del sorriso“. “Il suo talento è inimitabile e non si può ereditare, ma ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milly Carlucci Milly Carlucci ha ancora oggi un rimpianto: quello di non essere mai riuscita ad averecome speciale ospite acon le. Ora, a pochi mesi dalla sua scomparsa, la popolare e indimenticata regina della tv verrà ricordata proprio dalla presentatrice di Rai1 all’inizio della nuova stagione del suo dance show, sabato 16 ottobre in prima serata. “Probabilmente lo faremo in apertura, sarà un ricordo veramente sentito e di cuore da parte di tutti noi, che disiamo dei fans“ ha detto Milly Carlucci al Radiocorriere TV, anticipando la scelta di omaggiare la compianta artista, che lei stessa – durante la diretta televisiva del corteo funebre, lo scorso 7 luglio – definì “la donna del sorriso“. “Il suo talento è inimitabile e non si può ereditare, ma ...

