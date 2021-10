Amici 21 | Maria De Filippi contro Flaza | “Non venite ad Amici | andate in altri talent”

(Di lunedì 11 ottobre 2021)De: la conduttrice richiama la cantante al rispetto delle regole e Lorella Cuccarini le sospende la maglia.Deè stato l'avvenimento del giorno ad21. La ragazza e il "collega" diInder si sono resi colpevoli di varie trasgressioni, dal presentarsi in ritardo alle prove all'usare il telefonino. La conduttrice ha sbottatola cantante invitando i ragazzi a coltivare i proprii. Oggi alle 14:45 su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata di, trasmessa di lunedì invece che di domenica per evitare la concomitanza con la partita Italia-Belgio. Tra una ...

Advertising

trash_italiano : MARIA CHE ANNULLA LETTERALMENTE TUTTA LA PUNTATA DI AMICI PUR DI MANDARE IN ONDA LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ASFALTA… - licprospero : RT @NadiaZanelli1: @marialves53 @albertopetro2 @licprospero @Sensibilia8 @paoloigna1 @angela3nipoti1 @claudioborlotto @BaroneZaza70 @miglia… - ritamay1 : RT @NadiaZanelli1: @marialves53 @albertopetro2 @licprospero @Sensibilia8 @paoloigna1 @angela3nipoti1 @claudioborlotto @BaroneZaza70 @miglia… - NadiaZanelli1 : @marialves53 @albertopetro2 @licprospero @Sensibilia8 @paoloigna1 @angela3nipoti1 @claudioborlotto @BaroneZaza70… - Louisadrug : RT @trash_italiano: MARIA CHE ANNULLA LETTERALMENTE TUTTA LA PUNTATA DI AMICI PUR DI MANDARE IN ONDA LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ASFALTAMENT… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Maria

... 'Temptations Island', '' (e potremmo citarne ancora altre) sono tutte trasmissioni longeve, capaci soprattutto di ottenere ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti.è sposata con ...Oggi, lunedì 11 ottobre, Uomini e Donne non va in onda su Canale 5. Il motivo? Al suo posto la rete Mediaset manda in onda. Il popolare talent show, condotto sempre dade Filippi, non è andato in onda come di consueto ieri, domenica 10 ottobre, per evitare la concorrenza della Rai con la finale per il terzo ...Maria De Filippi contro Flaza: la conduttrice richiama la cantante al rispetto delle regole e Lorella Cuccarini le sospende la maglia. Maria De Filippi contro Flaza è stato l'avvenimento del giorno ad ...Oggi ad Amici 21 Maria De Filippi ha parlato chiaramente agli allievi, dopo aver visto che alcuni di questi continuano a non rispettare le regole del ...