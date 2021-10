Red Canzian, chi è la figlia Chiara nata dall’amore con Delia Gualtiero e il figliastro Philipp (Di domenica 10 ottobre 2021) Red Canzian ha avuto una relazione con alcune delle artiste più grandi del firmamento italiano: Marcella Bella (1973), Patty Pravo (1976), Loredana Bertè (1977), Mia Martini e Serena Grandi. Il primo matrimonio è arrivato nel 1986, con Delia Gualtiero, sua compagna dal 1980, da cui si è poi separato nel 1992. I due hanno avuto una figlia, Chiara, che ha intrapreso la carriera musicale come cantante. Il 9 luglio 2000 ha sposato Beatrice ‘Bea’ Niederwieser, che ha un figlio, Philipp Mersa (nato nel 1982). Il figliastro di Red ha debuttato come batterista, e ha un nome d’arte: Phil Mer. Tutta la famiglia lavora insieme: Chiara come cantante, insieme a Red; Phil come batterista; e Beatrice che si occupa della regia dei suoi concerti. Nel 2018 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Redha avuto una relazione con alcune delle artiste più grandi del firmamento italiano: Marcella Bella (1973), Patty Pravo (1976), Loredana Bertè (1977), Mia Martini e Serena Grandi. Il primo matrimonio è arrivato nel 1986, con, sua compagna dal 1980, da cui si è poi separato nel 1992. I due hanno avuto una, che ha intrapreso la carriera musicale come cantante. Il 9 luglio 2000 ha sposato Beatrice ‘Bea’ Niederwieser, che ha un figlio,Mersa (nato nel 1982). Ilstro di Red ha debuttato come batterista, e ha un nome d’arte: Phil Mer. Tutta la famiglia lavora insieme:come cantante, insieme a Red; Phil come batterista; e Beatrice che si occupa della regia dei suoi concerti. Nel 2018 ...

