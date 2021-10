Miuccia Prada e la freschezza di ciò che è reale (Di domenica 10 ottobre 2021) Sorprendente come un vero e proprio finale, la sfilata parigina di Miu Miu, merita di essere citata da sola, Miuccia Prada dichiara qui per questa collezione primavera estate 2022 “ Basic Instintics” di non voler inventare il gioco frivolo di “fare moda”, o “nuova moda” e riporta sicura il significato di moda al suo peso specifico, con una chiarezza di intenti e naturalmente di abiti ed elementi classici restituiti con vigore e taglio netto. I capi basici del guardaroba maschile e femminile, dalla giacca cammello ai pantaloni, dai maglioni girocollo alle grisaglie, dai tubini alle le camicie, sono ridotti o rinnegati nelle proporzioni e attraverso un movimento deciso, di taglio vivo inaspettatamente rinnovati ma restituiti intatti per funzione ,di stile svelto ed elegante. Una rielaborazione che diventa nuovo terreno di scoperta, per variazioni e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Sorprendente come un vero e proprio finale, la sfilata parigina di Miu Miu, merita di essere citata da sola,dichiara qui per questa collezione primavera estate 2022 “ Basic Instintics” di non voler inventare il gioco frivolo di “fare moda”, o “nuova moda” e riporta sicura il significato di moda al suo peso specifico, con una chiarezza di intenti e naturalmente di abiti ed elementi classici restituiti con vigore e taglio netto. I capi basici del guardaroba maschile e femminile, dalla giacca cammello ai pantaloni, dai maglioni girocollo alle grisaglie, dai tubini alle le camicie, sono ridotti o rinnegati nelle proporzioni e attraverso un movimento deciso, di taglio vivo inaspettatamente rinnovati ma restituiti intatti per funzione ,di stile svelto ed elegante. Una rielaborazione che diventa nuovo terreno di scoperta, per variazioni e ...

