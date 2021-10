Jannik Sinner vicino alla top10 nel ranking Atp! Proiezioni classifica Indian Wells: Federer non distante (Di domenica 10 ottobre 2021) Jannik Sinner ha travolto John Millman nel suo esordio al Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano ha schiacciato il malcapitato australiano col punteggio di 6-2, 6-2 e ha così staccato il biglietto per il terzo turno (sedicesimo di finale) sul cemento statunitense. L’altoatesino si è guadagnato la sfida contro il vincente di Isner-Nishioka. Il 20enne si conferma al 13mo posto nel ranking ATP virtuale con gli stessi 3055 punti che aveva prima dell’esordio in terra americana. Jannik Sinner resta vicino al polacco Hubert Hurkacz (anch’egli già al terzo turno di Indian Wells), il quale è a quota 3243, e al canadese Felix-Auger-Aliassime, atteso dal secondo turno di questo Masters 1000 e ora undicesimo con 3263 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021)ha travolto John Millman nel suo esordio al Masters 1000 di. Il tennista italiano ha schiacciato il malcapitato australiano col punteggio di 6-2, 6-2 e ha così staccato il biglietto per il terzo turno (sedicesimo di finale) sul cemento statunitense. L’altoatesino si è guadagnato la sfida contro il vincente di Isner-Nishioka. Il 20enne si conferma al 13mo posto nelATP virtuale con gli stessi 3055 punti che aveva prima dell’esordio in terra americana.restaal polacco Hubert Hurkacz (anch’egli già al terzo turno di), il quale è a quota 3243, e al canadese Felix-Auger-Aliassime, atteso dal secondo turno di questo Masters 1000 e ora undicesimo con 3263 ...

Eurosport_IT : A SOFIA NON SI BATTE: SINNER ANCORA CAMPIONE ?????? Dopo il titolo nel 2020, Jannik si conferma in Bulgaria anche nel… - WeAreTennisITA : LE FINALS SI AVVICINANO ?? Jannik Sinner vince il torneo di Sofia per la seconda volta battendo Gael Monfils per 6-3… - SuperTennisTv : ?? ???? Back to back per Jannik #Sinner che si conferma Campione del Sofia Open! Sconfigge in finale Gael Monfils 6-3… - carlo_goodlife : RT @federtennis: Ottimo l’esordio di Jannik Sinner che a Indian Wells sconfigge in 2 set Millman 6-2 6-2. Si ferma invece Mager contro Mon… - marioboc17 : Jannik #Sinner ha giocato un match semplicemente splendido. Onore a lui e ai suoi micidiali fondamentali #BNPP021 -