Inter, incontro in vista per il rinnovo di Brozovic (Di domenica 10 ottobre 2021) L'Inter e Brozovic si incontreranno a breve per parlare del rinnovo, c'è distanza tra domanda e offerta L'Inter e Brozovic potrebbero ancora continuare insieme il loro percorso. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra mercoledì e giovedì ci sarà l'incontro per parlare del rinnovo. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL'Inter C'è ancora distanza tra domanda e offerta. I nerazzurri propongono un contratto da 4 milioni annui, mentre il giocatore chiede 5. C'è comunque la volontà da entrambe le parti di chiudere e quindi filtra ottimismo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

