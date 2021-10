Cosa ci dicono le scelte della nuova giunta di Beppe Sala (Di domenica 10 ottobre 2021) Ci sono tre nomine nella nuova giunta comunale di Milano che dicono chiaramente quale linea Beppe Sala voglia imprimere all’amministrazione nei prossimi cinque anni. Cominciamo dallo spostamento di Marco Granelli dalla Mobilità, alla Sicurezza. Il messaggio è chiaro: la questione della sicurezza va affrontata con un respiro più ampio rispetto al concetto di mero ordine pubblico e contrasti all’illegalità. Ora che il fallimento della destra, che ne aveva fatto da sempre il suo cavallo di battaglia, dimostra che si trattava di un approccio superato, l’amministrazione può guardare con maggior serenità politica al concetto di sicurezza come decoro urbano, legato ai servizi e a una maggior integrazione tra i quartieri. Chiaro che, in questo senso, dare la responsabilità a ... Leggi su linkiesta (Di domenica 10 ottobre 2021) Ci sono tre nomine nellacomunale di Milano chechiaramente quale lineavoglia imprimere all’amministrazione nei prossimi cinque anni. Cominciamo dallo spostamento di Marco Granelli dalla Mobilità, alla Sicurezza. Il messaggio è chiaro: la questionesicurezza va affrontata con un respiro più ampio rispetto al concetto di mero ordine pubblico e contrasti all’illegalità. Ora che il fallimentodestra, che ne aveva fatto da sempre il suo cavallo di battaglia, dimostra che si trattava di un approccio superato, l’amministrazione può guardare con maggior serenità politica al concetto di sicurezza come decoro urbano, legato ai servizi e a una maggior integrazione tra i quartieri. Chiaro che, in questo senso, dare la responsabilità a ...

