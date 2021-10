Call of Duty 2022 sarà il sequel di Modern Warfare, secondo un leak (Di domenica 10 ottobre 2021) Mentre Call of Duty Vanguard ancora non è stato rilasciato, continuano a circolare i rumor relativi al Call of Duty del 2022 che, secondo un insider piuttosto affidabile, sarà il seguito che tutti aspettavamo: Call of Duty: Modern Warfare 2. L'informazione proviene dall'insider Tom Henderson, che già in diverse occasioni aveva fornito leak corretti riguardo allo stesso Call of Duty, a Battlefield e ad altre serie. Recentemente Henderson ha condiviso molte informazioni riguardo al futuro del franchise Activision, addirittura parlando del capitolo del 2023, che dovrebbe essere "semi-futuristico" in stile Black Ops 2. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 ottobre 2021) MentreofVanguard ancora non è stato rilasciato, continuano a circolare i rumor relativi alofdelche,un insider piuttosto affidabile,il seguito che tutti aspettavamo:of2. L'informazione proviene dall'insider Tom Henderson, che già in diverse occasioni aveva fornitocorretti riguardo allo stessoof, a Battlefield e ad altre serie. Recentemente Henderson ha condiviso molte informazioni riguardo al futuro del franchise Activision, addirittura parlando del capitolo del 2023, che dovrebbe essere "semi-futuristico" in stile Black Ops 2. Leggi altro...

