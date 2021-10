Calcio | Nations League Mancini ' Chiesa può giocare ovunque'

Advertising

repubblica : Calcio, Italia-Belgio 2-1. Gli azzurri tornano al successo e chiudono al terzo posto nella Nations League - SkySport : ITALIA-BELGIO 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (47') ? rig. #Berardi (65') ? #deKetelaere (86’) ? ?? Nations League… - SkySport : #ItaliaBelgio 0-0 all'intervallo. Segui il secondo tempo LIVE #SkySport #NationsLeague - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: L'Italia torna bella e rifila un altro KO al Belgio dopo #Euro2020 ?????????? #NationsLeague | #ItaliaBelgio - morettweet : RT @SkySport: Mancini dopo Italia-Belgio: 'Bravi, ma eravamo quelli dell'Europeo anche contro la Spagna' #SkySport #NationsLeague #Nazional… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Nations

Ora non resta che il conto alla rovescia fino al 12 novembre, il giorno del giudizio, il giorno di Italia - Svizzera. Archiviata laLeague con la faticata vittoria sul Belgio (e salvo che la Lituania ci dia una grande mano martedì) la sfida dell'Olimpico, se giocata a pari punti, diventerà lo spareggio per andare ai ...TORINO - L'Italia ha conquistato il terzo posto inLeague battendo il Belgio per 2 - 1 e il commissario tecnico Roberto Mancini ha commentato così la vittoria ai microfoni di Rai Sport: "I ragazzi oggi hanno giocato molto bene, sono stati ...Italia batte Belgio 2-1 (0-0) nella finale per il terzo posto della Nations League. I gol nel secondo tempo, al 1' di Barella, al 20' di Berardi su rigore, al 41' di De Ketelaere. IN AGGIORNAMENTO ...(Adnkronos) – Il match sale d’intensità nella ripresa perché l’imprecisione degli azzurri lasciato spazio ai gol. Il ...