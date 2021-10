Vincenzo Nibali ci prova al Giro di Lombardia: “Pogacar aveva un altro ritmo. Sapevo come sarebbe andata” (Di sabato 9 ottobre 2021) Vincenzo Nibali si è reso protagonista di una bella azione sul Passo di Ganda, quando mancavano poco più di trenta chilometri alla conclusione del Giro di Lombardia. Lo Squalo, che settimana scorsa era riuscito a tornare al successo dopo due anni di digiuno (ha conquistato il Giro di Sicilia), ha smosso le acque dell’ultima Classica Monumento della stagione e ha dato il là all’attacco indemoniato di Tadej Pogacar, poi trionfatore a Bergamo davanti a Fausto Masnada. Il siciliano, ormai prossimo a spegnere le 37 candeline, ha provato a lasciare il segno dopo i sigilli del 2015 e del 2017, non riuscendo però a fare la differenza come avrebbe sperato. L’alfiere della Trek-Segafredo ha poi chiuso la gara in 13ma posizione. Vincenzo ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021)si è reso protagonista di una bella azione sul Passo di Ganda, quando mancavano poco più di trenta chilometri alla conclusione deldi. Lo Squalo, che settimana scorsa era riuscito a tornare al successo dopo due anni di digiuno (ha conquistato ildi Sicilia), ha smosso le acque dell’ultima Classica Monumento della stagione e ha dato il là all’attacco indemoniato di Tadej, poi trionfatore a Bergamo davanti a Fausto Masnada. Il siciliano, ormai prossimo a spegnere le 37 candeline, hato a lasciare il segno dopo i sigilli del 2015 e del 2017, non riuscendo però a fare la differenzaavrebbe sperato. L’alfiere della Trek-Segafredo ha poi chiuso la gara in 13ma posizione....

giomalago : Dietro al successo di #Nibali nella 'sua' Sicilia c'è il talento che incontra il destino, scrivendo una pagina fiab… - Eurosport_IT : Dalla commozione alla gioia, Vincenzo #Nibali si scioglie in un pianto liberatorio #EurosportCICLISMO - fermine_natacha : RT @laflammerouge16: #ILombardia - ATTACK VINCENZO NIBALI #LFRLive - MarcoGaspe93 : @mario_2407 RISPETTO PER VINCENZO! Parla il palmares. 2 giri, 1 tour, 1 vuelta, 2 Lombardia, 1 Sanremo. Il ciclista… - AndreaPecchia1 : Vincenzo @vincenzonibali a 37 anni dimostra ancora una volta che non è mai stato un Campione banale. #Pogacar invec… -