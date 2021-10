Uomini e donne, Ida Platano su tutte le furie: “Basta, a tutto c’è un limite” (Di sabato 9 ottobre 2021) La dama del Trono Over è furente e non lo nasconde. Ida Platano di Uomini e donne è su tutte le furie per le critiche ricevute e prende un’importante decisione.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 9 ottobre 2021) La dama del Trono Over è furente e non lo nasconde. Idadiè suleper le critiche ricevute e prende un’importante decisione.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Mov5Stelle : IN SARDEGNA E SICILIA VOTA MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE Dopo aver barrato il simbolo, puoi espr… - Mov5Stelle : ECCO COME VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI DEL 10 E 11 OTTOBRE Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprim… - Mov5Stelle : ALLE ELEZIONI DEL 10 E 11 OTTOBRE IN SICILIA E SARDEGNA VOTA MOVIMENTO 5 STELLE Dopo aver barrato il simbolo, puoi… - boobieslovr : RT @lougoldensun: 'La relazione tra gli uomini e il femminismo è impossibile. Le donne sono i soggetti del femminismo, coloro che l’hanno i… - dayaaneedslou : RT @RockLoui13: no vabbè credete che siamo rimasti all'età della pietra? per fortuna alcuni uomini si sono evoluti e hanno un cervello che… -