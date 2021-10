Temptation Island | flirt tra ex concorrente e Michele Morrone | che bomba!

Leggi su inews24

(Di sabato 9 ottobre 2021) A innescare tutto è stata una paparazzata sul settimanale Chi E’ uno dei sex symbol più ambiti in questo momento in Italia., attore e modello, salito alla ribalta per il ruolo da protagonista nel film erotico “365”, è seguitissimo anche sui social dal L'articolo proviene da Inews.it.