Sposo da tre giorni aggredisce e picchia la moglie | ammonito

(Di sabato 9 ottobre 2021) Una discussione sul pagamento del rinfresco nuziale sfociata in una aggressione alla, sposata da tre. E' successo a Reggio Calabria dove il Questore ha emesso d'urgenza un provvedimento di ammonimento nei confronti dell'uomo, per dissuaderlo dal continuare nei comportamenti violenti e per evitare che il clima in causa delle coppia degeneri ancora peggio.A far scattare gli accertamenti della polizia è stata una segnalazione fatta dalla donna. Fra i motivi della lite - si spiega - c'era la gestione delle risorse economiche della coppia ed il pagamento delle spese ancora dovute per il recente rinfresco nuziale, fra cui il compenso per il dj e l'intrattenimento musicale.