Paolo Dal Pino: “Spero nella capienza al 100%” (Di sabato 9 ottobre 2021) “La capienza negli stadi? Noi abbiamo combattuto sempre e solo per il 100%, ovviamente ben venga anche il 75%, però è assurdo vedere la massima capienza nei teatri e nei cinema e non negli stadi. Ho colto da alcune dichiarazioni la consapevolezza che questa percentuale possa essere portata al più presto, quindi a giorni o a settimane, al 100%. Sono convinto che questo accadrà. Se così non fosse si tratterebbe di un’azione discriminatoria verso il calcio che si aggiunge a una serie di altri comportamenti che non hanno aiutato il nostro settore“. Lo ha detto Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, a margine dell’evento ‘Il calcio che verra” durante il ‘Festival dello Sport’ in corso a Trento. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) “Lanegli stadi? Noi abbiamo combattuto sempre e solo per il, ovviamente ben venga anche il 75%, però è assurdo vedere la massimanei teatri e nei cinema e non negli stadi. Ho colto da alcune dichiarazioni la consapevolezza che questa percentuale possa essere portata al più presto, quindi a giorni o a settimane, al. Sono convinto che questo accadrà. Se così non fosse si tratterebbe di un’azione discriminatoria verso il calcio che si aggiunge a una serie di altri comportamenti che non hanno aiutato il nostro settore“. Lo ha dettoDal, presidente della Lega Serie A, a margine dell’evento ‘Il calcio che verra” durante il ‘Festival dello Sport’ in corso a Trento. SportFace.

