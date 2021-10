Milano | Sala annuncia la sua squadra | due civici tra i 12 | metà sono donne

Leggi su ildenaro

Giuseppe non perde tempo e ottenuto il secondo mandato per guidare annuncerà in giornata, alle ore 15 a Palazzo Marino, la nuova giunta varata a meno di una settimana dalle elezioni comunali in cui ha avuto la meglio al primo turno sullo sfidante del centrodestra Luca Bernardo. Dalle prime indiscrezioni la di sarà formata da 12 assessori: sei del Pd, due, due tecnici, un riformista e un verde. Una dozzina tra volti nuovi e conferme di cui la sarebbe ro dovrebbe mantenere a sé la gestione dei fondi in arrivo dal Pnrr, l'architrave per l'azione dei prossimi cinque anni.