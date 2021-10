Linguaggi di confine

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Linguaggi confine

Il Quotidiano del Molse

...la parola "" sarà declinata nelle sue varie e molteplici sfaccettature. Dalla voce della letteratura al suono che la scandisce, dalla ricerca scientifica all'architettura, dai nuovi......e sarà la parola '' a fare tra trait d'union degli eventi in programma. "Dalla voce della letteratura al suono che la scandisce, dalla ricerca scientifica all'architettura, dai nuovi...«Non c’è nessun luogo che non ne contenga un altro, così come non c’è nessun confine che non offra un varco. Da questa suggestione prende vita la sesta edizione di Poietika che si terrà a Campobasso d ...Dal 13 al 17 ottobre sesta edizione della rassegna che si terrà a Campobasso, negli spazi della Fondazione Molise Cultura ...