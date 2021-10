Giro di Lombardia 2021, Lorenzo Fortunato: “Posso essere lì, con i più forti” (Di sabato 9 ottobre 2021) L’abbiamo iniziato a conoscere al Giro d’Italia, con il trionfo eccezionale in cima allo Zoncolan. Nonostante l’esaltazione per il successo di tappa nella Corsa Rosa Lorenzo Fortunato ha continuato a lavorare duro, portando a casa altri risultati importanti. In questo finale di stagione si sta facendo valere e, oggi, in una Classica Monumento come il Giro di Lombardia, l’alfiere della Eolo-Kometa ha agguantato un’eccellente quindicesima piazza, chiudendo a 2’25” dal vincitore Tadej Pogacar. Le sue considerazioni all’arrivo, riportate da Spaziociclismo, sono più sulla stagione: “Sono contentissimo. Perché a queste corse di fine stagione chiedevo la conferma di quello che era successo al Giro e alla Adriatica Ionica, e questa conferma è arrivata. Ho sentito e visto che ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) L’abbiamo iniziato a conoscere ald’Italia, con il trionfo eccezionale in cima allo Zoncolan. Nonostante l’esaltazione per il successo di tappa nella Corsa Rosaha continuato a lavorare duro, portando a casa altri risultati importanti. In questo finale di stagione si sta facendo valere e, oggi, in una Classica Monumento come ildi, l’alfiere della Eolo-Kometa ha agguantato un’eccellente quindicesima piazza, chiudendo a 2’25” dal vincitore Tadej Pogacar. Le sue considerazioni all’arrivo, riportate da Spaziociclismo, sono più sulla stagione: “Sono contentissimo. Perché a queste corse di fine stagione chiedevo la conferma di quello che era successo ale alla Adriatica Ionica, e questa conferma è arrivata. Ho sentito e visto che ...

Advertising

Federciclismo : A Luglio, in maglia azzurra al Giro di Sardegna, ti sei fratturato una vertebra. Oggi sei tornato a grandissimo liv… - Eurosport_IT : POGACAR È S-T-R-A-R-I-P-A-N-T-E ?????? Lo sloveno batte in volata un grande Masnada e dopo Tour e Liegi vince anche i… - MarioGuglielmi : RT @Eurosport_IT: POGACAR È S-T-R-A-R-I-P-A-N-T-E ?????? Lo sloveno batte in volata un grande Masnada e dopo Tour e Liegi vince anche il Giro… - paolo_lamp : @faustocoppi60 @Il_Lombardia Ma la gazza deve cambiare nome! Tutto calcio! E smetterla di sponsorizzare il giro! Hanno ben altri interessi - infoitsport : Giro di Lombardia 2021, vince Pogacar. L'ordine d'arrivo -