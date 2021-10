Alessandro Venturelli | le ultime segnalazioni danno speranza ai genitori del ragazzo sparito

(Di sabato 9 ottobre 2021) “Dal 5 di dicembre passo le mie notti sul divano perché spero sempre che si apra la porta e il miotorni a casa”. Queste le toccanti parole di Roberta Carassai, madre di, il ventenne di Sassuolo che lo scorso 5 dicembre si è allontanato da casa e non vi ha fatto più ritorno. Roberta è una madre dolcissima che confida la propria disperazione e impotenza alla sottoscritta, al blogger Michele Belfiore e alla criminologa Isabel Martina durante una diretta Instagram del blog @ conoscere. Secondo Roberta, nei giorni precedenti la sua scomparsasi comportava in modo strano, diceva alla madre di “sentirsi manipolato” e dormiva con lei, prendeva nota delle targhe delle auto che passavano vicino casa come se si sentisse in pericolo ma non chiariva chi o cosa lo stesse minacciando. Fino ...

Era il 5 dicembre del 2020 quandospariva da casa, da Sassuolo. Ora si riaccendono le speranze di ritrovare il 21enne di cui si sono perse le tracce. Una serie di segnalazioni a Padova, in zona stazione, ma anche ...Sassuolo, 8 ottobre 2021 - Una raffica di segnalazioni concentrate in pochi giorni che arrivano da Padova riaccende la speranza di ritrovare, il 21enne scomparso da Sassuolo il 5 dicembre scorso dopo essere fuggito da casa sotto gli occhi dei genitori. La procura di Modena ha aperto un fascicolo per sequestro di ...Credo che nessuno meglio di me sia in grado di sapere se quel ragazzo è relamente Alessandro, perché sono la mamma, ma non mi hanno fatto vedere nulla». Storie Italiane torna ancora una volta sul caso ...Una donna emiliana in particolare sostiene di averlo incontrato in stazione a Padova. Una serie di segnalazioni a Padova, in zona stazione, ma anche dintorni come Tencarola, hanno portato mamma Robert ...