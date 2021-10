Ultime Notizie Roma del 08-10-2021 ore 13:10 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio continua a diminuire l’incidenza settimanale dei casi di covid a livello nazionale che scende a 34 per 100 mila abitanti contro i 39 della settimana precedente nel periodo 1528 sempre le reti medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 al di sotto della soglia epidemica è stabile rispetto alla settimana precedente quanto compare nella bozza di monitoraggio settimanale sull’andamento dei casi di covid in Italia che sarà presentato oggi piena capienza per i luoghi di cultura come Cinema e Teatri 75% per gli stadi e 50% per le discoteche lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri Superando le indicazioni del CTS oggi la cabina di regia con l’ufficializzazione del ritorno in zona Bianca della Sicilia da domani primo faccia a faccia draghi Salvini Ieri ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio continua a diminuire l’incidenza settimanale dei casi di covid a livello nazionale che scende a 34 per 100 mila abitanti contro i 39 della settimana precedente nel periodo 1528 sempre le reti medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 al di sotto della soglia epidemica è stabile rispetto alla settimana precedente quanto compare nella bozza di monitoraggio settimanale sull’andamento dei casi di covid in Italia che sarà presentato oggi piena capienza per i luoghi di cultura come Cinema e Teatri 75% per gli stadi e 50% per le discoteche lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri Superando le indicazioni del CTS oggi la cabina di regia con l’ufficializzazione del ritorno in zona Bianca della Sicilia da domani primo faccia a faccia draghi Salvini Ieri ...

Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - marcotravaglio : BALL-OTTAGGI | Ultime notizie dal magico mondo degli esperti [Il mio editoriale di oggi - - Agenzia_Ansa : Un numero record di 38 aerei militari di Pechino è entrato nelle ultime ore nella zona di identificazione della dif… - immergasitalia : Caldaia a condensazione: la prassi per ottenere l'ecobonus con cessione del credito - junews24com : Supercoppa italiana 2021/22: Inter e Juve non sono d'accordo sulla data. Cosa succede - -