Torino spera nell'Eurovision per tornare ad attrarre eventi internazionali (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - Torino inverte la rotta e ricomincia ad attrarre eventi internazionali. La conferma, oggi, con l'assegnazione ufficiale al capoluogo piemontese dell'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest. "A fare squadra si vince - spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - abbiamo lavorato fianco a fianco con il Comune per portare l'Eurovision a Torino e ci siamo riusciti. La Regione investe su questo evento 2 milioni di euro, con la certezza che sarà una occasione di promozione straordinaria per il nostro territorio e per un comparto, quello della cultura, della musica e dello spettacolo, colpito duramente dai due anni di pandemia". "Ma l'Eurovision a Torino dimostra, soprattutto - aggiunge - che abbiamo invertito una ... Leggi su agi (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI -inverte la rotta e ricomincia ad. La conferma, oggi, con l'assegnazione ufficiale al capoluogo piemontese dell'edizione 2022 dell'Song Contest. "A fare squadra si vince - spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - abbiamo lavorato fianco a fianco con il Comune per portare l'e ci siamo riusciti. La Regione investe su questo evento 2 milioni di euro, con la certezza che sarà una occasione di promozione straordinaria per il nostro territorio e per un comparto, quello della cultura, della musica e dello spettacolo, colpito duramente dai due anni di pandemia". "Ma l'dimostra, soprattutto - aggiunge - che abbiamo invertito una ...

Torino spera nell'Eurovision per tornare ad attrarre eventi internazionali 'Oggi constato con favore che la base dei 5 stelle a Torino sta prendendo le distanze dal sindaco Appendino e da Conte - spiega il candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano - quella base che ...

Torino spera nell'Eurovision per tornare ad attrarre eventi internazionali AGI - Agenzia Giornalistica Italia Il futuro hotel di Porta Susa “Scalo 1859? Vi mostriamo alcune immagini del progetto dell'hotel di porta Susa Circolano da qualche giorno sul geoportale del comune di Torino le foto e i rendering del costruendo hotel "SCALO 1859" a posto ...

Torino spera nell'Eurovision per tornare ad attrarre eventi internazionali Dopo il no alle Olimpiadi invernali - incassate da Milano e Cortina - e lo 'scippo' del salone dell'auto, passato nel capoluogo lombardo e quello tentato del salone del Libro, la città prova a riprend ...

