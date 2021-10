Terza dose | Crisanti | “Va fatta a tutti entro 3 mesi”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Io ho già fatto ladel vaccino anti -Covid, a Padova, la scorsa settimana”. Lo annuncia a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, il virologo Andrearibadendo la sua teoria, già anticipata all’Adnkronos Salute, secondo cui “dobbiamo fare ladel vaccinodue o tre, sistematicamente, a quante più persone possibili” perché “la protezione dura sei o settedalla seconda” e se non la facciamo rischiamo di ritrovarci a breve come l’Inghilterra che, a suo dire, sta pagando lo scotto di essersi vaccinata prima di noi perdendo quindi prima gli effetti protettivi del vaccino. Quanto al via libera alla riapertura delle discoteche con una capienza del 50% al chiuso,resta ...

Advertising

RobertoBurioni : Ci sono 13 milioni di dosi di vaccino nei frigoriferi. Datemi retta, terza dose subito a TUTTI i sanitari. Se inizi… - MediasetTgcom24 : Covid, nel Lazio al via terza dose vaccino per operatori sanitari #covid - Radio1Rai : #PuntoCovid ??Chemioterapia e vaccino, percentuale di copertura di #Astrazeneca, terza dose ???Anna Teresa Palamara… - marabutterfly : #Covid Rezza:'Non pensiamo alla terza dose'. Nel frattempo oltre 100mila persone hanno già fatto la terza dose. C'è… - froman121 : RT @RobertoBurioni: Ci sono 13 milioni di dosi di vaccino nei frigoriferi. Datemi retta, terza dose subito a TUTTI i sanitari. Se iniziano… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose

Per ora laè stata riservata prima agli over 80 e agli ospiti delle Rsa, poi ai sanitari over60". a cura di Camilla Romana ...Può ricevere laaddizionale chi rispetta una delle seguenti condizioni : trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal ...(Corriere di Rieti) È stato inoltre definito con i medici di medicina generale un accordo per la somministrazione della terza dose di vaccino. Terza dose: in Lombardia vaccinato il 10,7 per cento di ...Rezza: non si pensa per il momento a un richiamo universale su tutta la popolazione. Sputnik: due ipotesi al vaglio ...