Su onlyfans per sostenere il figlio disabile: a 69 anni guadagna andando a letto con i giovani (Di venerdì 8 ottobre 2021) Michelle, 69 anni, ha sdoganato la credenza che i lavori sessuali fossero solo per gente giovane. La donna è sbarcata su onlyfans per guadagnare soldi da dedicare alle cure mediche del figlio disabile e incassa molti soldi da video erotici con partner sessuali molto più giovani. Gli innumerevoli benefici del sesso Una modella di onlyfans, 69 anni!, ha condiviso la sua storia e di come, filmando scene di sesso bollente con volontari più giovani, sia riuscita a fare più soldi di quanto abbia mai avuto in vita sua: “Questo è più di quanto abbia mai fatto in vita mia. Sono stato ben al di sotto del livello di povertà per la maggior parte della mia vita. Da quando ho iniziato questo tipo di lavoro, non ho dovuto scegliere ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Michelle, 69, ha sdoganato la credenza che i lavori sessuali fossero solo per gente giovane. La donna è sbarcata superre soldi da dedicare alle cure mediche dele incassa molti soldi da video erotici con partner sessuali molto più. Gli innumerevoli benefici del sesso Una modella di, 69!, ha condiviso la sua storia e di come, filmando scene di sesso bollente con volontari più, sia riuscita a fare più soldi di quanto abbia mai avuto in vita sua: “Questo è più di quanto abbia mai fatto in vita mia. Sono stato ben al di sotto del livello di povertà per la maggior parte della mia vita. Da quando ho iniziato questo tipo di lavoro, non ho dovuto scegliere ...

