Sorpresa: ok alle discoteche piene a metà (Di venerdì 8 ottobre 2021) Superata la soglia del 35% di capienza suggerita dal Cts. All'aperto si potrà arrivare al 75. Solo durante il ballo si può togliere la mascherina Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Superata la soglia del 35% di capienza suggerita dal Cts. All'aperto si potrà arrivare al 75. Solo durante il ballo si può togliere la mascherina

Casteldidone, rinasce il coro Folk 35 anni dopo Finale a sorpresa per la Sagra di Casteldidone, con un evento inaspettato dai più: il ritorno del coro folk. ... L'appuntamento è fissato per Sabato 9 ottobre, alle ore 18:00 nel cortile del Centro ...

Sorpresa: ok alle discoteche piene a metà QUOTIDIANO NAZIONALE Jovanotti, la figlia, il tumore: "Ha vinto lei" Il cantautore ha raccontato ai pazienti dello Ieo la battaglia di Teresa. "Che forza le donne! Dalla malattia si esce migliori" ...

Giovanissimi a caccia su internet dell’ecstasy liquida che toglie i freni Aumenta la socialità, aiuta a sentirsi più “liberi”, migliora le performance sessuali. E fa perdere il senso della realtà. La cosiddetta “droga ...

