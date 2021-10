Laura Ziliani aveva scoperto la relazione a tre mentre a Temù si parla di setta satanica (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non parlano, non vogliono dire nulla. Da 14 giorni le due sorelle Zani, le figlie di Laura Ziliani, sono in carcere con l’accusa di aver ucciso la mamma e di aver poi occultato il suo cadavere. In carcere anche Mirto Milani, il fidanzato della figlia maggiore di Laura e amante dell’altra. Neppure lui parla ma di Mirto si parla tantissimo a Temù. Non sembrava aver amici ma di quello che faceva a quanto pare, si chiacchierava molto in paese. E’ lo stesso sindaco di Temù a raccontare intervistato da La vita in diretta, che in paese sono molti a dire che il ragazzo facesse parte di una setta satanica. Non ci sono elementi in questo omicidio che lascerebbero pensare alla pista satanica ma il sindaco ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nonno, non vogliono dire nulla. Da 14 giorni le due sorelle Zani, le figlie di, sono in carcere con l’accusa di aver ucciso la mamma e di aver poi occultato il suo cadavere. In carcere anche Mirto Milani, il fidanzato della figlia maggiore die amante dell’altra. Neppure luima di Mirto sitantissimo a. Non sembrava aver amici ma di quello che faceva a quanto pare, si chiacchierava molto in paese. E’ lo stesso sindaco dia raccontare intervistato da La vita in diretta, che in paese sono molti a dire che il ragazzo facesse parte di una. Non ci sono elementi in questo omicidio che lascerebbero pensare alla pistama il sindaco ...

'Ecco perché Laura aveva paura delle figlie', il sindaco di Temù svela particolare choc Novità importanti sul caso di Laura Ziliani , l'ex vigilessa 55enne di Temù scomparsa sei mesi fa e ritrovata cadavere l'8 agosto scorso , lungo le rive del fiume Oglio. Accusate del suo decesso le due figlie, Paola e Silvia e ...

