Google vuole aiutare Apple a portare i messaggi RCS su iPhone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Google è pronto ad aiutare Apple in ogni modo per estendere il supporto ai messaggi RCS anche sulla sua piattaforma mobile L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 8 ottobre 2021)è pronto adin ogni modo per estendere il supporto aiRCS anche sulla sua piattaforma mobile L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Google vuole aiutare Apple a portare i messaggi RCS su iPhone - colpo_di_scema : RT @Devosceglierlo: Ci vuole una certa bravura nel mettere come foto profilo di tinder non la foto del mare, ma uno screenshot ritagliato m… - b4lt0999 : RT @Devosceglierlo: Ci vuole una certa bravura nel mettere come foto profilo di tinder non la foto del mare, ma uno screenshot ritagliato m… - andreastoolbox : Google vuole aiutare Apple ad integrare il protocollo RCS- iPhone Italia - bianca_log : RT @Devosceglierlo: Ci vuole una certa bravura nel mettere come foto profilo di tinder non la foto del mare, ma uno screenshot ritagliato m… -