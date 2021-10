eFootball 2022 sta per ottenere una prima patch | ecco quando

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Konami ha annunciato che il primo aggiornamento diuscirà il 28 ottobre. Attraverso un tweet, in cui la società si scusa ancora una volta per il disastroso lancio di, Konami ha affermato che la versione 0.9.1. update "si concentrerà sulla risoluzione dei problemi già segnalati e di quelli che continuerete a segnalare". L'annuncio è terribilmente vago, anche perché non sappiamo quali sono questi bug segnalati e inoltre non viene in alcun modo menzionato se anche i volti dei giocatori, diventati fonte di numerosi meme in questi giorni, verranno migliorati. Ad ogni modo, Konami afferma che tutti i giocatori verranno informati dei passi successivi man mano che lo studio di sviluppo apporterà nuovi miglioramenti al gioco. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Sta per arrivare il primo aggiornamento di #eFootball2022. - telefoninonet : eFootball 2022: presto arriverà una grossa patch, dice Konami - GameXperienceIT : #eFootball2022 è ancora troppo acerbo, con una sola modalità a disposizione, pochissime squadre e tanti, ma tanti p… - ItaliaPes : eFootball 2022 – Ecco quando esce DAVVERO il primo aggiornamento! - italiatopgames : eFootball 2022 – Ecco quando esce DAVVERO il primo aggiornamento! -

Ultime Notizie dalla rete : eFootball 2022

Sono stati giorni parecchio turbolenti pere Konami. Dopo un lancio a dir poco disastroso, il nuovo titolo calcistico free - to - play della casa giapponese è stato letteralmente sommerso di critiche molto pesanti da parte dei ...Il lancio diverrà ricordato più per i motivi sbagliati che per le qualità della nuova simulazione calcistica free - to - play di Konami. Sembra proprio che la risposta negativa del rivale di FIFA ...Konami fissa la data in cui sarà possibile scaricare la prima Major Patch di eFootball 2022, il nuovo capitolo free to play di Pro Evolution Soccer ...Dopo la valanga di critiche e le scuse da parte di Konami, la compagnia giapponese annuncia l'aggiornamento correttivo per eFootball 2022.