Che cos'è il software di trading robot? (Di venerdì 8 ottobre 2021) La crescita negli ultimi anni dei sistemi di trading automatizzati, spesso chiamati semplicemente "robot", ha portato a innegabili vantaggi per molti trader che li utilizzano in modo sicuro e con successo trading robot – Sulla base di algoritmi, che consentono agli investitori di stabilire le proprie "regole" per l'ingresso e l'uscita da una posizione, i programmi possono essere lasciati ai propri dispositivi per eseguire operazioni. Questo può essere un ottimo strumento per coloro che hanno limiti di tempo, e l'uso di sistemi robotici può anche aiutare a eliminare la componente emozionale dal trading, poiché le mosse vengono fatte solo quando vengono soddisfatti criteri predeterminati. La crescita relativamente recente di questi sistemi è dovuta a diversi fattori, il ...

