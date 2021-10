Calcio, Qualificazioni Mondiali oggi: orari 8 ottobre, tv, programma, streaming, elenco partite (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo la due giorni dedicata alla Nations League, è il momento per le altre nazionali del “Vecchio Continente” di prendersi la scena andando a scendere in campo negli incontri validi per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. In questo 8 ottobre saranno tantissime le partite in agenda, ben 11: sul terreno di gioco si vedranno all’opera, fra le altre, la Repubblica Ceca, l’Olanda, la Turchia, la Croazia e la Germania. Tutte in contemporanea con Calcio d’inizio alle ore 20:45, in questo venerdì 8 ottobre. Andiamo a vedere nel dettaglio tv, programma, streaming e l’elenco delle gare. Estonia-Bielorussia venerdì 8 ottobre ore 20.45 (Tallinn)Repubblica Ceca-Galles venerdì 8 ottobre ore 20.45 ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo la due giorni dedicata alla Nations League, è il momento per le altre nazionali del “Vecchio Continente” di prendersi la scena andando a scendere in campo negli incontri validi per leaidi Qatar 2022. In questo 8saranno tantissime lein agenda, ben 11: sul terreno di gioco si vedranno all’opera, fra le altre, la Repubblica Ceca, l’Olanda, la Turchia, la Croazia e la Germania. Tutte in contemporanea cond’inizio alle ore 20:45, in questo venerdì 8. Andiamo a vedere nel dettaglio tv,e l’delle gare. Estonia-Bielorussia venerdì 8ore 20.45 (Tallinn)Repubblica Ceca-Galles venerdì 8ore 20.45 ...

