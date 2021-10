Asse di mercato Juventus-Sampdoria | possibile nuovo prestito a Gennaio

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Prestiti estivi per Dragusin e Ihattaren Ilestivo è stato caratterizzato da unmolto solido e producente tra due squadre di Serie A.sono riuscite a trattare bene, e il club bianconero ha dato inalla società genovese ben due profili giovani e molto interessanti. Dragusin e Ihattaren sono stati mandati a Genova per cercare di trovare minutaggio ed esperienza. Il giovane olandese muoverà i primi passi nel nostro campionato proprio con la Samp, essendo passato per Torino solo per le visite mediche. LEGGI ANCHE: Calcio, Pogba strizza l’occhio: “A Torino sto bene” I due giocatori per ora non hanno avuto la gioia del debutto in blucerchiato. Soprattutto Ihattaren ha dovuto combattere in questo inizio di ...