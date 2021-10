Apple mette in guardia gli sviluppatori: garantite privacy o ban da App Store (Di venerdì 8 ottobre 2021) Apple da sempre punta tutto o quasi sulla privacy dei suoi utenti. E questa volta le nuove linee guida per l’invio delle app su App Store non lascia scampo ai produttori di terze parti. Ecco cosa ha in mente la mela per preservare la privacy degli user. Apple (Adobe Stock)Sarà una Apple ancor più attenta alla privacy quella del 2022. Ebbene, secondo quanto si apprende in rete, la mela sarebbe pronta a bloccare gli sviluppatori qualora non rispettino le nuove linee guida, in vigore dal 31 gennaio 2022. Tra le regole più ferree, come non menzionare quella relativa alla condivisione dei propri dati sensibili tramite la creazione di un account. Nello specifico, a partire dal 31 gennaio 2022, gli sviluppatori saranno ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021)da sempre punta tutto o quasi sulladei suoi utenti. E questa volta le nuove linee guida per l’invio delle app su Appnon lascia scampo ai produttori di terze parti. Ecco cosa ha in mente la mela per preservare ladegli user.(Adobe Stock)Sarà unaancor più attenta allaquella del 2022. Ebbene, secondo quanto si apprende in rete, la mela sarebbe pronta a bloccare gliqualora non rispettino le nuove linee guida, in vigore dal 31 gennaio 2022. Tra le regole più ferree, come non menzionare quella relativa alla condivisione dei propri dati sensibili tramite la creazione di un account. Nello specifico, a partire dal 31 gennaio 2022, glisaranno ...

