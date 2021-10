The Good Doctor 4 e The Resident 3 su Rai2 si scontrano con Fino all’Ultimo Battito (Di giovedì 7 ottobre 2021) The Good Doctor 4 e The Resident 3 si preparano a sbarcare su Rai2. Il conto alla rovescia inizia ufficialmente oggi con i protagonisti dei due medical americana pronti a scendere in pista proprio giovedì prossimo e non solo. Secondo le ultime novità del palinsesto sembra proprio che Shaun e Nic si piazzeranno nel prime time di Rai2 con un doppio appuntamento, uno proprio giovedì 14 e l’altro venerdì 15 iniziando la loro corsa che potrebbe andare avanti per mesi. Le ultime novità parlano della messa in onda di The Good Doctor 4 e The Resident 3 in autunno e delle stagioni successive, quindi la quinta nel caso della serie con Freddie Highmore e la quarta per quella con Emily VanCamp, già a gennaio. Sarà quindi un palinsesto a tutto medical quello che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) The4 e The3 si preparano a sbarcare su. Il conto alla rovescia inizia ufficialmente oggi con i protagonisti dei due medical americana pronti a scendere in pista proprio giovedì prossimo e non solo. Secondo le ultime novità del palinsesto sembra proprio che Shaun e Nic si piazzeranno nel prime time dicon un doppio appuntamento, uno proprio giovedì 14 e l’altro venerdì 15 iniziando la loro corsa che potrebbe andare avanti per mesi. Le ultime novità parlano della messa in onda di The4 e The3 in autunno e delle stagioni successive, quindi la quinta nel caso della serie con Freddie Highmore e la quarta per quella con Emily VanCamp, già a gennaio. Sarà quindi un palinsesto a tutto medical quello che ...

