Roma, albero cade sul parco giochi dei bambini: “Poteva fare una strage” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Ho visto con i miei occhi crollare un pezzo di albero”. Panico nel quartiere Ardeatino. In via Sartoria, all’altezza di piazza Lante, ieri un albero è caduto a pochi passi dal parco giochi per i bambini. “Avrebbe potuto fare una strage”, commenta una residente. L’amarezza di chi vive nella zona è tanta, perché quella pianta alta più di cinque metri sarebbe potuta cadere su qualche passante: e persino su di un bambino. L’area ora è stata recintata con i nastri gialli della Municipale. Ma il pericolo che altri arbusti possano cadere persiste. Soprattutto con il maltempo che questi giorni si sta abbattendo sulla Capitale. Leggi anche: Roma, crolla un ramo e colpisce un’auto in transito: due feriti albero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Ho visto con i miei occhi crollare un pezzo di”. Panico nel quartiere Ardeatino. In via Sartoria, all’altezza di piazza Lante, ieri unè caduto a pochi passi dalper i. “Avrebbe potutouna”, commenta una residente. L’amarezza di chi vive nella zona è tanta, perché quella pianta alta più di cinque metri sarebbe potutare su qualche passante: e persino su di un bambino. L’area ora è stata recintata con i nastri gialli della Municipale. Ma il pericolo che altri arbusti possanore persiste. Soprattutto con il maltempo che questi giorni si sta abbattendo sulla Capitale. Leggi anche:, crolla un ramo e colpisce un’auto in transito: due feriti...

