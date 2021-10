Perché Squid Game sta mandando tutti in tilt (Di giovedì 7 ottobre 2021) Netflix è stata denunciata in Corea del Sud Perché Squid Game sta intasando le connessioni Internet del paese asiatico. Troppe persone stanno cercando di vedere la serie tv del colosso statunitense mettendo in crisi uno dei provider asiatici che ha chiesto alla Korea Communications Commission - una sorta di AgCom coreana - di condannare Netflix al paGamento dei costi dovuti all’aumento improvviso di traffico causato dalla popolarità improvvisa della serie. Un successo folle registrato in tutto il mondo e che sta seriamente candidando il prodotto coreano a diventare il contenuto più visto di sempre su Netflix a livello mondiale. Secondo quanto riferito da SK Broadband – questo il nome del network - il traffico dati dovuto a Netflix sulla sua rete è 24 volte superiore a quello registrato a maggio 2018, causando così più ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Netflix è stata denunciata in Corea del Sudsta intasando le connessioni Internet del paese asiatico. Troppe persone stanno cercando di vedere la serie tv del colosso statunitense mettendo in crisi uno dei provider asiatici che ha chiesto alla Korea Communications Commission - una sorta di AgCom coreana - di condannare Netflix al panto dei costi dovuti all’aumento improvviso di traffico causato dalla popolarità improvvisa della serie. Un successo folle registrato in tutto il mondo e che sta seriamente candidando il prodotto coreano a diventare il contenuto più visto di sempre su Netflix a livello mondiale. Secondo quanto riferito da SK Broadband – questo il nome del network - il traffico dati dovuto a Netflix sulla sua rete è 24 volte superiore a quello registrato a maggio 2018, causando così più ...

