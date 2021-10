Meteo giovedì: irrompe l’autunno con piogge, temporali, vento e neve. Ecco dove (Di giovedì 7 ottobre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. A partire dalla metà della settimana un vortice di bassa pressione si formerà proprio intorno allo Stivale, alimentato da aria fredda in discesa dalle alte latitudini europee. La sua posizione determinerà un graduale miglioramento del tempo al Nordovest, Sardegna e gradualmente sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, mentre manterrà condizioni di instabilità sul versante adriatico e al Sud, con fenomeni che potranno risultare a tratti anche forti. L’aria più fredda che alimenterà il vortice determinerà un calo delle temperature da nord a sud giorno dopo giorno, soprattutto su adriatiche, Nordest e al Meridione, favorendo il ritorno di alcune nevicate anche sotto i 2000m fin su tratti dell’Appennino Meteo giovedì 07 OTTOBRE. Schiarite su Nordovest e Lombardia, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. A partire dalla metà della settimana un vortice di bassa pressione si formerà proprio intorno allo Stivale, alimentato da aria fredda in discesa dalle alte latitudini europee. La sua posizione determinerà un graduale miglioramento del tempo al Norst, Sardegna e gradualmente sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, mentre manterrà condizioni di instabilità sul versante adriatico e al Sud, con fenomeni che potranno risultare a tratti anche forti. L’aria più fredda che alimenterà il vortice determinerà un calo delle temperature da nord a sud giorno dopo giorno, soprattutto su adriatiche, Nordest e al Meridione, favorendo il ritorno di alcune nevicate anche sotto i 2000m fin su tratti dell’Appennino07 OTTOBRE. Schiarite su Norst e Lombardia, ...

