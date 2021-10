«Mammamia» i Måneskin (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una marcia inarrestabile quella dei quattro Måneskin che procedono come un moloch blindando successi a ripetizione e date. Il tour europeo che parte da Londra il 6 febbraio e si concluderà al Circo Massimo a Roma il 9 luglio, è un susseguirsi di sold out che li vedranno muoversi lungo tutto il vecchio continente. Così il quartetto romano dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei, si ripresenta con un nuovo singolo – … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una marcia inarrestabile quella dei quattroche procedono come un moloch blindando successi a ripetizione e date. Il tour europeo che parte da Londra il 6 febbraio e si concluderà al Circo Massimo a Roma il 9 luglio, è un susseguirsi di sold out che li vedranno muoversi lungo tutto il vecchio continente. Così il quartetto romano dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei, si ripresenta con un nuovo singolo – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Mammamia Måneskin Måneskin: il nuovo singolo "Mammamia" tra rock, elettronica ed ironia Siamo ragionevolmente certi che queste strofe di Mammamia , il nuovo singolo dei Måneskin che uscirà a mezzanotte su tutte le piattaforme streaming, diventerà di culto, soprattutto per il pubblico ...

√ I Maneskin si sono 'autocoverizzati' con 'Mammamia' Con "Mammamia" la band ha preferito andare sul sicuro, continuando a cavalcare l'onda del successo che si stanno meritando, regalando anche titoli ai media sulle loro foto senza veli. "Non c'è una ...

I concerti dei Måneskin in Europa del 2022 Radio Italia Siamo ragionevolmente certi che queste strofe di, il nuovo singolo deiche uscirà a mezzanotte su tutte le piattaforme streaming, diventerà di culto, soprattutto per il pubblico ...Con "" la band ha preferito andare sul sicuro, continuando a cavalcare l'onda del successo che si stanno meritando, regalando anche titoli ai media sulle loro foto senza veli. "Non c'è una ...