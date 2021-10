GF Vip | Raffaella Fico becca un concorrente a farlo in bagno | che imbarazzo

(Di giovedì 7 ottobre 2021)super imbarazzata al Gf Vip dopo che hato uno dei gieffini in, ecco cosa ha raccontato la gieffina su ciò che ha vistonella casa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Fico becca un maschio mentre si diverte in bagno. Sembra che ieri mattina la bella napoletana sia andata in bagno e abbia trovato uno dei ragazzi in un momento molto, molto intimo. La ...Clarissa Selassié, sconvolgente rivelazione sulla sorella Lulù al GF: " È stata violentata " Durante una chiacchierata conFico, Manila Nazzaro, Carmen Russo, Jo Squillo e altri ...Raffaella Fico super imbarazzata al Gf Vip dopo che ha beccato uno dei gieffini in bagno, ecco cosa ha raccontato la gieffina su ciò che ha visto.Nella Casa del Grande Fratello uno degli inquilini è stato sorpreso da Raffella Fico mentre praticava autoerotismo. L’ex di Balotelli ha ...