Flavio Briatore | l’annuncio a sorpresa | il VIDEO che spazza via le polemiche I dettagli

Advertising

LegaSalvini : SULLA RIAPERTURA DELLE DISCOTECHE FLAVIO #BRIATORE DA APPLAUSI ?? ???? - mante : Il 93,67% del giornalismo italiano è sentire cosa ne pensa Flavio Briatore di qualcosa. - espressonline : Nei #pandorapapers anche Flavio Briatore e Bernie Ecclestone: società offshore per comprare una squadra inglese… - ricatti88 : RT @LegaSalvini: SULLA RIAPERTURA DELLE DISCOTECHE FLAVIO #BRIATORE DA APPLAUSI ?? ???? - infoitsport : Flavio Briatore: «Capienza ridotta nelle discoteche? Non ha senso, basta il green pass» -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

esprime tutto il suo dissenso sulla scelta di riaprire i locali notturni con una capienza del 35%. Il patron del Billionaire ha condiviso sui social una diretta nella quale si dice ...ha appena chiuso i suoi ..."Sembrava una grande cosa. Mi chiedo: questi del Comitato tecnico dove vivono? Quello che propongono è assurdo; rischiano di far chiudere tutte le discoteche e mettere a spasso 2 ...“Se ci sono mille persone alla porta e io ne posso fare entrare solo 350, con quale criterio le scelgo? Ho l’impressione che chi ha preso questa decisione non sia mai andato in discoteca, devono esser ...