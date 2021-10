Boxe, Wilder attacca Fury: “Ha usato guantoni truccati per battermi”. La risposta: “Perderà per la terza volta” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Clima infuocato alla vigilia del confronto tra Tyson Fury e Deontay Wilder. I due pugili saliranno sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) nella serata di sabato 9 ottobre (ore 05.00 italiane di domenica 10 ottobre) per il Mondiale WBC dei pesi massimi: il britannico cercherà di difendere la cintura strappata proprio allo statunitense nel febbraio del 2020. I due atleti si confronteranno per la terza volta in carriera, la saga era iniziata con un pareggio nel 2018. I due contendenti si sono punzecchiati in conferenza stampa. Tyson Fury ha infatti dichiarato: “Lui dice che vuole farmi cose cattive e che ha tanta rabbia dentro. Io non voglio ferirlo, voglio batterlo. Sa che ha perso due volte e che Perderà anche la terza“. Il ribattezzato Gipsy King ha ribattuto ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Clima infuocato alla vigilia del confronto tra Tysone Deontay. I due pugili saliranno sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) nella serata di sabato 9 ottobre (ore 05.00 italiane di domenica 10 ottobre) per il Mondiale WBC dei pesi massimi: il britannico cercherà di difendere la cintura strappata proprio allo statunitense nel febbraio del 2020. I due atleti si confronteranno per lain carriera, la saga era iniziata con un pareggio nel 2018. I due contendenti si sono punzecchiati in conferenza stampa. Tysonha infatti dichiarato: “Lui dice che vuole farmi cose cattive e che ha tanta rabbia dentro. Io non voglio ferirlo, voglio batterlo. Sa che ha perso due volte e cheanche la“. Il ribattezzato Gipsy King ha ribattuto ...

