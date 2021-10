Asia Argento: “Per la gente, ero una pu***na… e una pu***na non viene violentata, no? L’unica vittoria è che lui sia in prigione” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Asia Argento senza filtri. L’attrice e regista si racconta in un’intervista al settimanale Oggi, in cui ricorda le difficoltà successive alla sua denuncia contro Harvey Weinstein, l’atto che diede il via al movimento globale #MeToo: “Non l’ho fatto per me, ero la più semplice da distruggere. Per la gente, ero una pu***na… e una pu***na non viene violentata, no? Parlare non è stata una vittoria. L’unica vittoria è che lui sia in prigione… So che il mio gesto ha aiutato alcune donne e per questo non me ne pento”. Però, adesso, dice ancora, siamo finiti al polo opposto, con una “deriva del movimento #MeToo” e del “falso moralismo che ha generato. Non si può più girare una scena di sesso a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021)senza filtri. L’attrice e regista si racconta in un’intervista al settimanale Oggi, in cui ricorda le difficoltà successive alla sua denuncia contro Harvey Weinstein, l’atto che diede il via al movimento globale #MeToo: “Non l’ho fatto per me, ero la più semplice da distruggere. Per la, ero unae unanon, no? Parlare non è stata unaè che lui sia in… So che il mio gesto ha aiutato alcune donne e per questo non me ne pento”. Però, adesso, dice ancora, siamo finiti al polo opposto, con una “deriva del movimento #MeToo” e del “falso moralismo che ha generato. Non si può più girare una scena di sesso a ...

